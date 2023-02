A Câmara de Vereadores está vivendo um momento diferente, onde os projetos estão sendo mais discutidos e estudados. O fortalecimento do parlamento é bom para a sociedade. Essa avaliação foi feita pela vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde, ao comentar aprovação do projeto de Lei que prevê a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde.

Apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Saúde, o projeto, que tem como objetivo garantir a adequação do conselho local ao que manda a Constituição e garantir a paridade entre os representantes da sociedade, foi aprovado por unanimidade na última sessão e vai para o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que pode sancionar ou vetar.

Segundo informações repassadas ao A TRIBUNA por fontes no Palácio da Cidadania, a aprovação da proposta de reestruturação discutida e aprovada na Câmara não teria agradado ao chefe do Executivo, que pode vetar o projeto.

Se ocorrer o veto, o que muitos ouvidos pela reportagem acreditam ser o mais provável, caberá a Câmara avaliar a questão – e a disposição, de momento, no Legislativo é pela derrubada.

A TRIBUNA apurou, também, que vários fatores contribuíram à aprovação pela Câmara da proposta apresentada pelos parlamentares da CCJ e da Comissão de Saúde para a restruturação do Conselho Municipal de Saúde.

Além da crescente insatisfação de vereadores da base com o tratamento que vem sendo dispensado a eles pelo Executivo municipal, os vários problemas enfrentados pela saúde pública municipal nos últimos tempos foram fundamentais, como atraso de pagamento de médicos da UPA e PA Infantil, além de falta de insumos básicos nas unidades de saúde.

RESPOSTA

O presidente da Câmara, vereador Junior Mendonça (PT), disse que o início da discussão da restruturação do Conselho surgiu diante da preocupação da Câmara em responder à sociedade como poderia acompanhar mais de perto as demandas da saúde que estavam surgindo. “A partir de agora, com esta lei aprovada entrando em vigor, a sociedade poderá acompanhar mais de perto as demandas da saúde”, destacou o petista.

O presidente da CCJ, o vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), ressaltou que é muito importante a participação no controle social para que seja ofertada uma saúde de qualidade à população. Então, foi feito um trabalho para modernizar o conselho, visando garantir a paridade dos representantes da sociedade.

“Em nossa cidade o conselho não funcionava do jeito que a Constituição manda. Com advento desta nova lei, uma lei moderna que é fruto de um trabalho meticuloso da CCJ e da Comissão de Saúde da Câmara, temos convicção que poderemos viver dias melhores na saúde”, frisou o vereador tucano.

Marildes observou que o Conselho Municipal de Saúde, com base na legislação, é um instrumento importante de fiscalização e reforçou que o projeto de restruturação vem para garantir a paridade entre os membros escolhidos para representar setores da sociedade dentro do colegiado.

“O Conselho é o grande fiscalizador dos contratos, dos serviços e das prestações de contas de uma Secretaria de Saúde”, disse Marildes, acrescentando que a proposta é fruto de um estudo aprofundado pela Casa de Leis.

“A aprovação desta proposta é muito importante para essa Casa de Leis, que se debruçou sobre esta questão de restruturação do Conselho”, disse ela, avaliando que a aprovação vem num novo momento em que vive a Câmara, onde tem se buscado “fortalecer o seu papel de parlamento, com mais tempo para estudar e discutir as propostas. Isso é bom para a sociedade”.

Membro da Comissão de Saúde, o vereador dr. José Felipe Horta (Pode), que é médico, destacou que a reestruturação do conselho possibilitará uma fiscalização maior, contribuindo assim para esclarecer sobre a real situação dos problemas da saúde.

Também médico e membro da Comissão de Saúde, o vereador dr. Manoel (SD), que esteve no palanque de releição de Pátio, comentou que o conselho, que dispõe de membros representantes de diversos setores da comunidade, “que andava esquecido ultimamente, precisa retornar, até mesmo para ajudar a Secretaria Municipal a elaborar os seus projetos e a saúde possa caminhar melhor”.

Fontes disseram ao A TRIBUNA que o Conselho não se reunia há um bom tempo, pois uma servidora de carreira, que era a secretária-executiva do colegiado, aposentou-se e havia necessidade do prefeito nomear quem a substituiria e não foi feito.

Dr. Manoel lembrou ainda de divergências existentes sobre repasses de valores para pagamentos de serviços entre a Santa Casa de Rondonópolis e a Prefeitura Municipal. Na visão dele, um conselho mais abrangente, com mais representantes da sociedade, poderá ajudar a resolver as questões.