O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) vem recebendo denúncias de falta de servidores administrativos nas escolas do município, bem como a colocação de estagiários e trabalhadores contratados pela empresa que terceiriza mão de obra para o Município, como vigilantes, para exercer a função administrativa.

A situação preocupa o Sindicato e, segundo a presidente Geane Lina Teles, serão levantadas as informações sobre as denúncias e, caso procedam, os órgãos competentes como Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado serão informados para que apurem o caso.

De acordo com Geane, muitas escolas ainda não contam com trabalhadores administrativos. Isso porque, conforme explica, o Município estaria impedido de contratar trabalhadores terceirizados para a função por determinação judicial.

Os servidores administrativos precisam ser admitidos via concurso público, o que não foi feito pela Prefeitura. Como exemplo, a sindicalista aponta a Escola Dom Wunibaldo, que foi municipalizada este ano, e que não tem, até o momento, nenhum servidor para fazer a função administrativa.

Além de muitas escolas esteram sem ninguém para os cargos, Geane destaca que o Sindicato foi informado de que em algumas unidades, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) teria contratado estagiários para exercer a função.