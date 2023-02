Na terceira semana após o início do ano letivo nas escolas municipais, os problemas relatados ainda são muitos. Diante da reclamação de pais de alunos e de professores, a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) vem acompanhando a situação em várias escolas da rede municipal.

O que ela tem constatado nas escolas visitadas é falta de materiais didáticos e de expediente, de professores, de servidores administrativos e dos professores auxiliares, que acompanham alunos com deficiência nas salas de aula.

A vereadora informou que já encaminhou requerimentos para a Secretaria Municipal de Educação pedindo providências para as situações identificadas nas escolas.

“Os alunos ainda não receberam materiais didáticos. Ainda faltam professores em várias escolas que não foram atribuídos. Praticamente em todas as unidades não tem servidores administrativos e, até o momento, a Secretaria não fez a contratação dos professores auxiliares e, com isso, alunos com deficiência não estão podendo estudar”, explica.

Para a vereadora, esse tipo de situação preocupa, pois prejudica a educação dos alunos. “Os alunos não têm apostilas para estudar. Também não receberam cadernos e há famílias que não têm condições de comprar esses materiais. Tem estudante reaproveitando cadernos antigos, outros sem. Além disso, por falta de professores em algumas unidades, tem crianças que estão estudando em dias alternados, como está acontecendo na Escola CPAC”, destaca.

Esses problemas vinham ocorrendo todos os anos em Rondonópolis no início do ano letivo nas escolas municipais. Este ano, conforme aponta a vereadora, a expectativa era de que o ano letivo iniciasse sem falta de professores e demais problemas, mas isso não ocorreu.