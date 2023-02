1 de 2

Como acontece todos os anos, o Anel Viário Conrado Salles Brito, em Rondonópolis, já está tomado pelos buracos. Com o período de chuva, a situação no Anel Viário se agravou e usuários estão reclamando das dificuldades de trafegar na rodovia tomada por buracos.

Enquanto os problemas continuam no Anel Viário, a população aguarda as obras de revitalização de duplicação da via, que foram anunciadas pela Prefeitura e o Governo do Estado em setembro do ano passado, mas até agora não se concretizaram.

A obra de duplicação do Anel Viário será realizada por meio de um convênio entre Estado e Município e deve custar R$ 55 milhões. Em setembro, a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram o convênio para a obra, com investimentos de R$ 20 milhões do Governo do Estado, mais R$ 20 milhões em emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes e R$ 15 milhões em recursos do Município. Esse investimento inclui a revitalização total da pista atual e duplicação.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, o Município concluiu o projeto da obra e enviou ao Governo do Estado. O próximo passo é o Estado autorizar a realização da licitação para que a obra possa ser iniciada, mas ainda não há uma data pré-definida para que isso ocorra.

A duplicação do Anel Viário é atualmente uma das principais cobranças da população, que ganhou força nos últimos anos em decorrência do aumento do fluxo de veículos na via, do crescimento da cidade com a construção de novos bairros nas proximidades, bem como em função da precariedade da pavimentação, que apresenta problemas constantes com buracos.