Toda vez que chove, quem mora em Rondonópolis sabe que precisará de muita paciência para trafegar pela cidade. Pois, o trânsito, que é cada vez mais tumultuado, pela falta de investimentos em intervenções e novas vias para melhorar a mobilidade urbana, fica caótico, já que o ultrapassado sistema semafórico da cidade, que poderia ajudar, entra em pane e perde a sincronização. Com isso, o que se vê são engarrafamentos em vários pontos, dificultando o ir e vir do rondonopolitano.

Enquanto isso, parte da solução, que é a prometida implantação da modernização do sistema semafórica pela Prefeitura, está presa no processo licitatório, que é conduzido pela Secretaria Municipal de Administração. A licitação para implantação do novo sistema semafórico foi realizada no dia 11 de outubro do ano passado.

O investimento do Município para a modernização do sistema semafórico da cidade é de quase R$ 17 milhões. O novo sistema conta com 65 pontos semafóricos com pórticos galvanizados, lâmpadas de LED e câmeras ocd de alta resolução. Os equipamentos contam também com tecnologia que permitirá estabilidade aos semáforos, em até duas horas em caso de queda de energia.

A vencedora do processo licitatório foi a empresa Datapron e criou-se mais uma vez a esperança de que neste início de ano os novos equipamentos, chamados de “semáforos inteligentes”, fossem instalados no quadrilátero central da cidade, substituindo os 65 que estão atualmente em funcionamento e geram uma série de reclamações.