A Santa Casa de Rondonópolis realizou na noite de ontem (2), no auditório do Hotel Slavieiro, uma reunião de prestação de contas para a sociedade civil rondonopolitana.

Na ocasião, foram apresentadas pela diretoria da unidade hospitalar os números de atendimentos realizados, bem como os recursos recebidos e os gastos da unidade de saúde nos últimos quatro anos.

Entidade filantrópica, a Santa Casa de Rondonópolis é referência pelo Sistema Único de Saúde para atender 19 municípios da região sul e sudeste de Mato Grosso. Oferece serviços de atendimento adulto e infantil, realiza diversos tipos de cirurgias e serviços de diagnóstico.

“A Santa Casa presa pela transparência. Estamos à disposição de toda a sociedade e esta reunião veio com o objetivo de pôr luz nas informações e levar ao conhecimento dos cidadãos as melhorias que estão sendo feitas, as dificuldades enfrentadas no dia a dia e os desafios que temos para oferecer um atendimento cada vez melhor à população”, disse a presidente do Conselho Administrativo, Tânia Balbinotti.

A Santa Casa, que possui cerca de 1 mil funcionários e vem ampliando ano a ano os números de atendimentos, passou por uma reestruturação de gestão e governança nos últimos anos.