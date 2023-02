O superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padim, sugere aos moradores que tenham um ou mais animais que se atentem à necessidade de tratamento para a leishmaniose e, em caso de contaminação, que procurem uma clínica veterinária para cuidar do animal.

Além dos cuidados com os cães, a Saúde pede aos moradores que mantenham seus quintais limpos, livres de lixos e entulhos e façam o descarte correto de lixo.

Como a prevenção da leishmaniose depende do combate ao mosquito palha, que é o transmissor da doença, medidas como a limpeza periódica dos quintais, retirada da matéria orgânica em decomposição (folhas, frutos, fezes de animais e outros entulhos que favoreçam a umidade do solo, locais onde os mosquitos se desenvolvem), o destino adequado do lixo orgânico, a fim de impedir o desenvolvimento das larvas dos mosquitos, e a limpeza dos abrigos de animais domésticos são primordiais para evitar a proliferação do mosquito.

Conforme o Ministério da Saúde, a leishmaniose visceral é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos.

É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito palha. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomyia longipalpis.

Ainda, de acordo com o órgão federal, apesar de grave, a doença tem tratamento para os humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os medicamentos utilizados atualmente para tratar a leishmaniose visceral não eliminam por completo o parasita nas pessoas e nos cães. No entanto, no Brasil o homem não tem importância como reservatório, ao contrário do cão – que é o principal reservatório do parasita em área urbana.