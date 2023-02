1 de 3

Mais uma praça pública da cidade é alvo de reclamações por falta de manutenção. Dessa vez, são os moradores dos bairros João de Barro e Jardim Pôr do Sol que denunciam ao A TRIBUNA a insatisfação com a situação de abandono que se encontra a Praça Kazuo Ninomiya, que foi recém-inaugurada e fica ao lado do Centro de Treinamento de Judô.

Moradores reclamam que o espaço público de lazer está tomado pelo mato e boa parte das tradicionais lanternas japonesas que estão instaladas em postes vermelhos não estão funcionado, deixando o local escuro. Esta situação de falta de cuidado tem afastado a comunidade, que cobra da Prefeitura a manutenção.

Inaugurada em julho do ano passado pela Prefeitura, a Praça Kazuo Ninomiya, que conta com símbolos que representam a arquitetura oriental, região de origem do homenageado, é um dos poucos locais públicos da região destinados para as praticas de esporte e lazer.