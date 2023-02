1 de 3

Moradores do bairro Maria Vetorasso estão vivendo um transtorno depois que a obra de drenagem e pavimentação do bairro parou e as chuvas se intensificaram. O problema maior está na Rua D, onde está localizado o posto de saúde e é acesso para a escola da região.

No local, erosão e lamaçal impedem que as pessoas trafeguem na via até mesmo a pé. Isso porque, além da situação totalmente precária da rua, o passeio público está tomado pelo matagal.

O que era para ser uma boa notícia para o bairro acabou, assim, virando um pesadelo. Os moradores cobram uma medida urgente da Prefeitura diante da situação caótica que se transformou a via. Na condição em que se encontra, as pessoas têm dificuldade de chegar até o posto de saúde e à escola.