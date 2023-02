Atrasado sete anos, novo Plano Diretor Municipal de Rondonópolis ainda deve começar a ser debatido pela Câmara Municipal. Os projetos de lei que compõem o plano diretor do Município chegaram ao legislativo municipal em junho do ano passado, depois que a Prefeitura concluiu os trabalhos que se arrastaram por oito anos.

Isso porque a revisão obrigatória do Plano Diretor Municipal teve início ainda em janeiro de 2015, na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. Deveria ter sido finalizado ainda em 2016, mas somente em 2022, os projetos de lei foram entregues para a Câmara Municipal.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), a análise e votação dos projetos de lei do Plano Diretor são umas das prioridades da atual mesa diretora e a intenção é formar as comissões temáticas que irão debater o plano ainda neste mês de fevereiro.

“Nós iremos debater o Plano Diretor com a sociedade, com entidades da cidade. Jamais votaríamos sem ouvir a população”, afirmou o vereador.

Com a formação das comissões temáticas na Câmara Municipal, os vereadores devem começar a marcar audiências com representantes da sociedade para avaliar os projetos de lei apresentados pela Prefeitura.

De acordo com o vereador Reginaldo dos Santos (SD), que é líder do prefeito Zé Carlos do Pátio no Legislativo, o Plano Diretor é um conjunto de leis que norteiam o desenvolvimento da cidade e, por isso, é fundamental ouvir a sociedade e entidades.

“É preciso avaliar de forma técnica os projetos de lei e é isso que a Câmara pretende fazer, porque os vereadores não pretendem, de forma alguma, aprovar um novo Plano Diretor que possa atravancar, de alguma forma, o desenvolvimento da cidade”, avaliou.