Um impacto negativo era previsto, mas, no caso de Rondonópolis, o total arrecadado pelo Município de ICMS em 2022 mostra que esse impacto foi menor do que esperado.

A possibilidade de queda da arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em função da desoneração dos combustíveis feita pelo Governo Federal no segundo semestre de 2022 e da redução do imposto sobre alguns produtos promovida pelo Governo do Estado, vinha marcando o discurso de prefeitos por Mato Grosso e Brasil afora.

Tendo por base a arrecadação de ICMS de Rondonópolis em 2021 e 2022, o doutor e professor de Economia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) Luís Otávio Bau explica que, quando comparada a arrecadação do ICMS em 2021 e 2022, é possível verificar que houve crescimento, porém dentro daquele esperado anualmente.

Para o professor Bau, os efeitos de queda na arrecadação de ICMS ocasionados pela desoneração dos combustíveis e também pelo pacote de redução do imposto de alguns produtos promovido pelo Governo de Mato Grosso foram mais acentuados no segundo semestre do ano passado.

“No caso de Rondonópolis, esse crescimento anual seria esperado, pois a influência das isenções foram mais sentidas no segundo semestre [2022], mas de qualquer forma, Rondonópolis vem tendo aumento no coeficiente de participação na distribuição de ICMS em Mato Grosso. Essa participação cresceu muito nos últimos anos e ainda vem crescendo e isso faz com que a distribuição de ICMS aumente para Rondonópolis”, explica.

Segundo o professor, o coeficiente de participação do Município no ICMS cresce em função do tamanho do valor agregado de Rondonópolis em relação ao valor agregado de Mato Grosso.

“Então, mesmo com um desempenho inferior para Mato Grosso na arrecadação, o aumento do coeficiente de Rondonópolis faz com que a distribuição ao Município seja maior”, acrescenta.

Além disso, conforme analisa Bau, a arrecadação total de Mato Grosso e Rondonópolis cresceu em 2022 em função da valorização do preço dos produtos agropecuários, que foi muito expressiva.

“Assim, mesmo com a redução da cobrança do ICMS sobre os combustíveis e outros produtos que o Governo do Estado promoveu, o aumento do preço das commodities mantiveram a alta na arrecadação”, conclui.