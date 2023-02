Há muitos anos aguardado, o Parque Natural Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque da Seriema, na confluência da Avenida Otaviano Muniz com a Avenida Poguba, na Vila Goulart, segue ainda sem definição de data para a sua entrega à população.

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, as obras internas do parque já estão praticamente prontas. No entanto, a via de acesso, que impediu a entrega prevista do parque no final do ano passado, segue na fase de elaboração de projeto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), conforme informou à reportagem a Prefeitura. Após a elaboração do projeto de construção da via, será lançado processo licitatório.

Aguardado com grande expectativa, o parque, pela sua ótima localização e os diversos atrativos em meio à natureza, deve se firmar como principal área de lazer da cidade.