Segundo ela, todas essas experiências foram positivas. “Aprendi a trabalhar com as urnas, com a legislação eleitoral, os(as) servidores(as), que são dedicados(as) e dignos(as) de todos os elogios, por isso é um prazer voltar a atuar nesta área. A Justiça Eleitoral é muito efetiva, é exemplar para o mundo inteiro, e pretendo dar continuidade ao trabalho que nossos(as) colegas já vêm desenvolvendo, especialmente para garantir um ambiente pacífico, a fim de que os(as) cidadãos(ãs) possam exercer seus direitos políticos com a máxima tranquilidade possível. Eu também considero importante que o juiz ou juíza eleitoral e também o Cartório Eleitoral estejam sempre abertos, tanto para o esclarecimento de dúvidas quanto para que a população conheça o trabalho da Justiça Eleitoral”, destaca.

As inscrições para concorrer à titularidade da 46ª Zona Eleitoral foram realizadas entre os dias 06 e 13 de outubro de 2022. A seleção foi regida pelo Edital nº 17-SRMJE/CP/SGP/2022, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral nº 3.762, de 05/10/2022.

Atualmente, a 46ª Zona Eleitoral possui 91.135 eleitores(as) aptos(as) ao voto, todos do município de Rondonópolis.