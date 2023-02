O Município fez um processo administrativo para romper o contrato com a empresa e as obras que antes integravam um único pacote passaram a ser licitadas separadas.

A obra de duplicação da Rua Fernando Correa da Costa vinha sendo prometida há alguns anos pela Prefeitura e chegou a ser licitada. A execução dos serviços fazia parte de um pacote de obras que incluía a pavimentação e drenagem do Parque Universitário, Maria Tereza e Padre Lothar, contudo, a empresa responsável pelos serviços abandonou as obras ainda em 2020.

A duplicação deve abranger um trecho de 1,5 quilômetro, entre a rotatória de acesso ao Terminal Rodoviário Alberto Luz, no Jardim Belo Horizonte, até a rotatória de acesso a BR-364, na região do antigo aeroporto.

A Prefeitura definiu a empresa vencedora da licitação para a obra de duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, na região do Jardim Belo Horizonte e setor do antigo aeroporto.

DUPLICAÇÃO DA BANDEIRANTES

Além desta, o Município vem prometendo a duplicação da Avenida Bandeirantes, na entrada pela MT-130. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, o projeto de duplicação da Bandeirantes já está pronto e deve ser licitado junto com a obra de pavimentação da Corredor Municipal, ligando os fundos do Jardim Taiti até o Anel Viário José Conrado Sales, que está com o projeto em andamento.

Atualmente, conforme explicou o secretário, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) aguarda a conclusão da obra da ponte da Avenida Bandeirantes, sobre o Córrego Lajeadinho, que tem previsão de ser finalizada até a primeira quinzena de abril, para licitar e dar início a duplicação da via nesse trecho de entrada da cidade.