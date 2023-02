Os mandados foram expedidos pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis com base nas investigações da DHPP e cumpridos no bairro Cidade Alta, em Rondonópolis.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, cumpriu na manhã de ontem (6) mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar, relacionados às investigações para apurar a morte de Leidiane Souza Lima, 34 anos, que foi assassinado em frente a sua residência no bairro Parque São Jorge em Rondonópolis, no último dia 27 de janeiro.

O crime, ainda de acordo com a polícia, é tratado como feminicídio. Leidiane Souza Lima, de 34 anos, saía de sua residência no bairro Parque São Jorge, quando foi atingida por disparos de arma de fogo por um suspeito em uma motocicleta. Ela foi atingida na cabeça e morreu ainda no local do crime.

O assassinato da vítima, que era bancária, e saía de casa para trabalhar quando foi assassinada, causou comoção na cidade. Ela tinha três filhos.

As investigações estão sob sigilo e seguem em andamento até o total esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A polícia não divulgou o nome do suspeito preso ontem.