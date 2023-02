Após recordes em 2021 e 2022, Rondonópolis começou o ano com aumento nas exportações em relação ao mês de janeiro de 2022. Conforme dados do Governo Federal, as exportações cresceram 33,5%, alcançando U$ 183,91 milhões.

Esse valor coloca o Município como o maior exportador de Mato Grosso e 21º do Brasil. As exportações em janeiro representaram 10,9% do total exportado por Mato Grosso e 0,8% do total do Brasil.

Janeiro também registrou aumento nas importações este ano em comparação ao mesmo mês em 2022. Com crescimento de 20,1%, a cidade importou U$ 81,12 milhões, sendo a maior importadora do Estado e 52ª do Brasil. As importações representaram 40,1% do total importado no Estado no primeiro mês do ano e 0,4% das importações brasileiras.

Considerando o montante das exportações e importações no período, Rondonópolis registrou superávit de U$ 102,79 milhões. No primeiro mês do ano, a maior parte das exportações de Rondonópolis teve a Tailândia como destino. O país asiático importou U$ 51 milhões em janeiro, valor 82,7% maior que em 2022.