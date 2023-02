O aumento de casos de dengue em Mato Grosso neste início de 2023 resultou em um alerta da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que estão orientando a população e os gestores municipais a intensificarem o combate à dengue, zika e chikungunya durante este período chuvoso.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que, neste ano, Mato Grosso já registrou 1.393 casos prováveis de dengue e um óbito pela doença.

Rondonópolis aparece como uma das cidades com maior crescimento no número de casos com relação ao ano passado, mais de 737%.

Na cidade, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, já foram notificados, até esta segunda-feira (27), 243 casos de dengue. Em 2022, foram 311 casos durante todo o ano.

No ano passado, em janeiro e fevereiro, a cidade notificou 29 casos da doença. Assim, o aumento de casos passa de 737% em comparação com janeiro e fevereiro de 2023.

No alerta, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, enfatizou que não existe uma vacina ou um medicamento que faça a prevenção da dengue. Para o enfrentamento da doença, é imprescindível a manutenção dos cuidados diários.

“É preciso o apoio maciço da população, pois sabemos que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências. Por isso, é preciso reforçar o alerta para não deixar a água parada dentro de casa ou nos quintais”, reforça o gestor.

Para a evitar a proliferação do mosquito e a formação de criadouros, é necessário inspecionar os ambientes externos e internos de casa, manter a caixa d’água fechada e limpa, cuidar do lixo e dos vasos de plantas, trocar diariamente a água dos recipientes dos pets, colocar água sanitária nos ralos e tampá-los após secar e evitar a exposição de qualquer objeto que concentre água parada.