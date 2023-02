A pandemia trouxe uma realidade nova para os mais diversos setores da sociedade, obrigando a adaptações no sistema de trabalho e nas formas de interação, com o serviço remoto.

No Poder Judiciário essa realidade não foi diferente e a forma de se trabalhar mudou com mais de dois anos de pandemia. Hoje, o judiciário retomou o trabalho presencial e, com isso, novos desafios também surgem.

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, relatou ao A TRIBUNA como a pandemia foi um desafio para a justiça trabalhista e como o TRT se readéqua ao trabalho presencial com o fim das restrições.

Para o desembargador, que assumiu a presidência do TRT da 23ª Região justamente no período de pandemia, o desafio foi difícil. “Nós pegamos um período atípico com a pandemia ao assumir a presidência e foi um desgaste grande, pois na presidência se avoluma as questões administrativas. Como o presidente não atua nos julgamentos, o envolvimento está nas questões administrativas e orçamentárias. O objetivo é fazer com que o tribunal funcione adequadamente e na pandemia havia uma nova realidade”, destaca.

O TRT, assim como demais órgãos do poder judiciário, adotou o trabalho remoto na pandemia, passou a realizar audiências online e atualmente passa pelo processo de retorno às atividades presenciais.

“O retorno ao trabalho de forma presencial no tribunal está sendo feito agora, então passamos, mais uma vez pelo processo de readaptação. É um momento importante, porque é fundamental que o magistrado esteja inserido na sociedade. É importante esse olho no olho com o juiz”, avalia.