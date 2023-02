A Prefeitura marcou para o dia 27 de março próximo a licitação para contratação de empresa para a instalação da iluminação de LED em toda a cidade. A licitação será composta por seis lotes, divididos conforme regiões, e tem um custo total estimado em R$ 14,3 milhões.

O Município irá contratar uma empresa para fazer o serviço de modernização da iluminação, sendo o Governo do Estado quem vai fornecer as lâmpadas de LED por meio do programa MT Iluminado.

Segundo o edital de licitação, cada um dos seis lotes terá contrato de 8 meses, com execução do serviço para ser concluída em um prazo de 5 meses.

A troca da iluminação pública por lâmpadas de LED foi inciada pelo Município há cerca de três anos, mas o serviço acabou sendo paralisado. Em agosto do ano passado, a Prefeitura suspendeu o processo de licitação para contratação de empresa para o fornecimento e instalação da iluminação pública de LED na cidade. Naquela ocasião, a licitação que previa gastos de cerca de R$ 28,3 milhões para o serviço e incluía tanto a compra das lâmpadas como a instalação.

O certame foi suspenso após determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que apontava irregularidades no pregão que estava em andamento. A denúncia ao TCE havia sido feita por uma das empresas participantes da licitação, que na época tinha nove empresas concorrentes.

Com a criação do programa MT Iluminado pelo Governo do Estado, que vai fornecer ao Município as lâmpadas de LED necessárias para que todos os bairros da cidade tenham a iluminação pública modernizada, a Prefeitura alterou o objeto da licitação e no novo certame irá contratar apenas o serviço de instalação da iluminação.

De acordo com a Prefeitura, 35% dos pontos de iluminação foram já trocados em Rondonópolis por lâmpadas de LED, o que equivale a cerca de 10 mil pontos.