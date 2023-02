Quem mora em Rondonópolis sabe que um dos problemas que a cidade enfrenta, especialmente, no período chuvoso, são os terrenos baldios tomados pelo matagal e que acabam servindo de depósito ilegal de lixo.

Pondo em risco a saúde pública, principalmente, por se tornarem focos de mosquitos como o Aedes Aegypit, transmissor da dengue, e o mosquito palha, que transmite a leishmaniose, por contribuir para a proliferação de animais peçonhentos, e por prejudicar a segurança pública, os terrenos baldios sem limpeza são alvos constantes de reclamações dos cidadãos.

Esse ano, com o aumento casos de dengue registrados já nos primeiros dias do ano, além de mortes confirmadas por leishmaniose visceral – três até o momento – a Prefeitura anunciou em meados de janeiro, que iria realizar uma força-tarefa para reduzir o número de terrenos sujos e inibir o descarte ilegal de lixo nestes locais.

Segundo dados do Departamento de Controle Urbano da Secretaria Municipal de Receita, entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro, foram emitidas 2.372 notificações para proprietários para que promovam a limpeza de terrenos baldios sujos.

O trabalho de fiscalização teve início pelos bairros onde havia a maior concentração de terrenos baldios sujos como Granville, Sunflower, Sagrada Família, Belo Horizonte, Novo Horizonte e Vila Aurora, seguindo para outras regiões da cidade.

De acordo com o Município, a fiscalização está notificando todos os proprietários dos terrenos baldios que estejam sujos. Os proprietários que não forem encontrados para receber as notificações, estas serão publicadas no Diário Oficial.

Após notificados, conforme explica o Departamento de Controle Urbano, esses proprietários têm 15 dias para realizar a limpeza dos terrenos e comunicar à Prefeitura. Passado esse período, os donos dos terrenos que permanecem sem limpeza são multados.