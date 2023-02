O desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, da Turma das Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, negou mandado de segurança impetrado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade da Escola La Salle, que pretendia a manutenção das turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental – de 1º ao 5º ano – na escola.

Na ação, o conselho alegava que houve violação ao direito adquirido, uma vez que os alunos já haviam se matriculado para o ano letivo de 2023 na Escola Estadual La Salle quando o Governo do Estado e Município anunciaram o fechamento das turmas e a mudança dos alunos para escolas da rede municipal.

O desembargador, ao negar o pedido, entendeu que o redimensionamento do Ensino Fundamental ocorreu em consonância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais normativas de regência, não havendo em se falar em ilegitimidade ou abusividade do Governo do Estado e da Prefeitura de Rondonópolis.

Além disso, o magistrado destacou que o processo de municipalização do ensino da rede pública fornecido pelo Estado era de conhecimento público desde o ano de 2020, data de publicação do decreto normativo.

“Assim, com todas as vênias, não há falar em direito líquido e certo que o ensino escolar seja realizado pela escola ‘A’ ou ‘B’, desde que, crianças e adolescentes não sejam privados da atividade escolar”, relatou na decisão.

Por fim, o desembargador afirmou na decisão que, apesar de louvável a preocupação do conselho da escola com as crianças e pais, não há como se assegurar que estes sejam atendidos pela instituição de ensino escolhida, já que cabe ao Poder Público, mediante critérios de conveniência e oportunidade, adequar o fornecimento de ensino aos munícipes, diante da supremacia do interesse público sob o particular.

A decisão do Tribunal de Justiça foi anunciada nesta sexta-feira (17) pela secretária municipal de Educação, Mara Gleibe da Fonseca, e o procurador geral do Município, Rafael dos Santos Oliveira, em coletiva de imprensa na Prefeitura de Rondonópolis.