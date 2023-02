1 de 4

Construído com recursos públicos e inaugurado em 2004, o Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, localizado no final da Avenida Tiradentes, no bairro Jardim Ipanema, às margens do Rio Vermelho, já foi palco de vários eventos culturais ao longo dos anos.

Hoje, está abandonado, sem iluminação, com o matagal tomando conta do espaço externo, com a estrutura já bastante deteriorada e servindo de abrigo para moradores em situação de rua e usuários de droga.

O espaço também não tem nenhum tipo de vigilância e o acesso está liberado. Recentemente, um homem foi assassinado no local.

Desde 2020 que o local foi praticamente esquecido pela Prefeitura. Naquele ano, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rio Vermelho, que funcionava no espaço, foi desativado e, com isso, o Centro de Eventos terminou abandonado de vez. De lá para cá, a situação vem piorando e, sem manutenção adequada, a estrutura está se deteriorando cada dia mais.

O espaço foi construído com o objetivo de voltar a atenção para o Rio Vermelho e para ajudar a revitalizar a região e, até 2009, sediava um evento chamado Rio Vermelho Vivo.