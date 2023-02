A Prefeitura de Rondonópolis cancelou o processo de licitação 63/2022 para contratação de uma empresa para a implantação da fiscalização eletrônica no trânsito.

A revogação do pregão eletrônico foi publicada no Diário Oficial do último dia 13, divulgado ontem (15). A licitação estava sendo questionada na Justiça e já havia uma liminar que determinava ao Município a suspensão do processo.

A decisão de suspender o certame em vez de recorrer judicialmente da decisão ou aguardar o julgamento do mérito havia sido tomada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), como mostrou o A TRIBUNA na semana passada.

A Setrat solicitou que a Secretaria Municipal de Administração, que é a responsável por conduzir o certame, revogasse a licitação, tendo em vista que esta decisão seria mais célere para conseguir implantar a fiscalização eletrônica na cidade.

Com a revogação da licitação, o Município deve agora abrir um novo processo, marcar uma data e dar início aos trâmites administrativos e legais necessários. A perspectiva da Setrat é que com a abertura de um novo processo licitatório, em menos de um ano, uma empresa já possa estar contratada e instalar o sistema eletrônico de fiscalização no trânsito.

LICITAÇÃO JUDICIALIZADA

O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins, determinou a suspensão da licitação para contratação de empresa para implantação da fiscalização eletrônica no trânsito de Rondonópolis, atendendo um pedido de uma ação popular proposta pelo advogado de Cuiabá, Rafael Costa.

O certame questionado é orçado em R$ 33,9 milhões e foi vencido pelo consórcio formado pelas empresas Data Traffic S/A, Shempo Indústria e Comércio Ltda e Innovation Tecnologia e Soluções Ltda.

Para o juiz, ficou demonstrado na ação popular perigo de dano, já que a empresa pode não ser capaz de apresentar a melhor proposta aos intentos da administração pública.

A licitação foi realizada em 16 de agosto do ano passado e, na última semana de novembro, o promotor de Justiça, promotor Wagner Antonio Camilo, da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Rondonópolis, emitiu uma recomendação pela suspensão ou revogação da licitação ao Município, que não foi atendida pela Prefeitura.

Conforme previsto no edital de licitação da Setrat, deveriam ser instalados 15 avanços semafóricos, 22 lombadas eletrônicas, 60 radares fixos para controle de velocidade, 36 medidores de peso e 36 de altura para controle da restrição de tráfego para veículos pesados, e 10 totens eletrônicos para informação de trânsito.