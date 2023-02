O A TRIBUNA apurou junto a fontes na Casa de Leis que os passos dados por Pátio pensando em seu projeto político para eleição de 2024, quando devem ser eleitos novos vereadores e o seu sucessor no comando do Palácio da Cidadania, tem desagradado parlamentares de sua base.

Inclusive, ele, que tem dito para pessoas próximas que não deve buscar a reeleição em 2024, estaria, em que pese ser o primeiro suplente do PSB na Assembleia Legislativa, pensando até mesmo em trocar de sigla, visando construir um projeto político para 2024 oposto ao que vem sendo costurado pelo atual comandante do Palácio da Cidadania.

Conforme já noticiou o A TRIBUNA, Roni vem dando sinais cada vez mais explícitos de distanciamento político do chefe do executivo municipal, com quem fez parceria no pleito passado.

De acordo com Roni, a ideia da criação do bloco surgiu de conversas entre parlamentares que desejam um diálogo mais aberto e propositivo com o Poder Executivo, focando principalmente no atendimento de demandas que, segundo ele, não estariam sendo atendidas até o presente momento. “Este bloco será importante para juntar forças para a gente resolver as demandas da cidade”, frisou.

Prova disso é de que, na sessão de ontem, o vereador Roni Magnani, filiado ao PSB e que já vinha sinalizando um distanciamento político do chefe do executivo municipal, anunciou que está sendo articulada na Câmara a criação de um bloco denominado por ele de “independente”.

Os descontentamentos de vereadores com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) estão cada vez mais evidentes. A TRIBUNA apurou que há muita insatisfação até mesmo entre vereadores da base de sustentação de Pátio na Casa de Leis, o que deve resultar em uma maior resistência e dificuldades a partir de agora para se tramitar projetos de interesse do Executivo.

A reclamação é de que, enquanto assumem os desgastes de apoiar os projetos de Pátio, mesmo os mais impopulares, ele vem impulsando alguns secretários para que possam se fortalecer para disputa de uma cadeira na Câmara de Vereadores em outubro de 2024.

A TRIBUNA também ouviu que este descontentamento dentro da própria base com o Prefeito, que tem buscado costurar um projeto levando em consideração apenas os seus interesses políticos futuros, pode servir de combustível para impulsionar a criação do Bloco Independente que o vereador Roni anunciou que está em construção na Câmara.

Além dos declarados oposicionistas na Casa, como os vereadores Paulo Schu (DC), Subtenente Guinâncio (PSDB) e Kalynka Meireles (Republicanos), o bloco em construção citado por Roni será discutido com parlamentares eleitos no palanque do prefeito José Carlos do Pátio, como Batista (SD), Ozea Reis (PP) e Dico Sodré (SD). Além desses nomes, o vereador Cido Silva (PSC) também se mostrou simpático à ideia de construção do bloco.

Oposicionista, o vereador subtenente Guinâncio disse que a efetivação do bloco será importante para equilibrar as discussões na Câmara e isso é positivo para a sociedade.

“Possibilitará um debate mais equilibrado e o contraponto de ideias em prol do bem do comum. Com isso, o Legislativo terá o seu papel fortalecido e a sociedade sairá ganhando”, disse ele, acrescentando que a sua participação no bloco está condicionada as discussões serem direcionadas somente com base nas questões da cidade. “As questões eleitorais e partidárias deverão ser discutidas em outro momento, em 2024, quando teremos eleição”.

Outro vereador oposicionista declarado na Câmara, o vereador Paulo Schu, disse que sente o descontentamento na Casa com o prefeito na Câmara crescer a cada dia e o bloco tem tudo para se tornar realidade no legislativo municipal.

“A gente sente a insatisfação crescer em meio aos vários problemas de gestão que vêm aparecendo. Então, o bloco tem tudo para se concretizar e contribuir para somar forças para que o legislativo cumpra o seu papel de fiscalizar e cobrar que o Executivo atenda as demandas apresentadas pela sociedade”, comentou.

Eleito no palanque do prefeito José Carlos do Pátio, o vereador Ozeas, que sempre teve uma militância política próxima ao prefeito no passado, admitiu que já foi procurado para discutir a criação do bloco e afirmou ainda que é simpático da ideia, ressaltando que desde o início buscou exercer o seu mandato na Câmara de forma independente.

Na avaliação dele, o bloco pode contribuir para melhorar a imagem que a sociedade tem da Câmara. “Se não tiver politicalha, o bloco será bom para fortalecer o debate e contribuirá para que a população não veja mais a Câmara como sendo um puxadinho do Executivo”, frisou.