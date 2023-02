Anunciada há algum tempo, a reformulação do primeiro escalão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) deve, enfim, começar pela indicação do substituto do secretário municipal de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, que está demissionário do cargo.

O pedido de demissão de Becker, encaminhado na manhã de ontem (8), ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB), sob alegações de questões de ordem pessoal e de que havia um acordo para que ele ficasse no cargo até o começo deste ano, causou surpresa nos corredores do Palácio da Cidadania.

Isso porque o secretário demissionário gozava da total confiança do prefeito e o seu cargo não vem sendo especulado como um dos que deve ter mudança de comando. Em meio à surpresa pelo pedido de demissão de Becker, as especulações começaram sobre quem Pátio indicará para ocupar a pasta.