No sentido de continuar com a política de transparência das ações realizadas no Hospital Santa Casa Rondonópolis, a nova gestão fez a primeira reunião de prestação de contas na quinta-feira (02/03), no auditório do Hotel Slaviero, conforme antecipado pelo A TRIBUNA em sua edição de sexta-feira (3/2).

O encontro contou com a participação de usuários do hospital, representantes da gestão pública, membros da sociedade civil organizada, do Grupo SOS em Prol da Santa Casa e representantes da classe política que tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e apresentar sugestões ao conselho de administração. Nesta edição, o A TRIBUNA traz os detalhes da prestação de contas feita.

Na apresentação, foram demonstrados dados gerais sobre o hospital, destacando-se o perfil da Santa Casa, que é uma Associação Civil Beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos e que, desde sua fundação tem vocação ao atendimento às pessoas mais carentes, e como um importante prestador de serviços ao SUS, cumpre com uma extensa lista de obrigações legais e deve seguir rigorosamente leis e normas técnicas, realizar controles, submeter-se a fiscalizações, apresentar balanços, entre vários outros.

A regularidade no cumprimento dessa legislação é imprescindível para manutenção os diversos credenciamentos e habilitações do qual o hospital é detentor.

Nesse sentido, destacaram, entre outros, o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (com vigência até 29/07/24) e UNACON – Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia, sendo o único hospital das regiões Sul e Sudeste de Mato Grosso a tê-las.

Na apresentação, foi demonstrado que, neste início de 2023, o novo Conselho começou um processo de adaptação da gestão para as novas normas trazidas pela mudança no seu Estatuto Social, averbado em 21/11/22, o que criou a possibilidade de profissionalização da gestão do hospital, tão necessária para vencer os grandes desafios enfrentados e, também, para conseguir atender cada vez melhor todas as exigências e complexidades da prestação de serviços ao SUS.

Foi demonstrado como é feita a prestação de contas do uso do dinheiro de emendas parlamentares recebidas pelo hospital, processo que se inicia com a aprovação do parlamentar sendo necessário uma Proposta Técnica de Mérito, que descreve detalhadamente onde e como serão gastos os recursos, deve contar também com a aprovação de diversos órgãos da gestão municipal e estadual de saúde, e, em alguns casos, até ao Ministério Público Estadual, órgãos esses que deverão receber os balanços da aplicação dos valores de cordo com a Proposta técnica.

Atualmente a Santa Casa já apresentou balanços de todas as emendas recebidas que já tiveram sua aplicação finalizada, e cumpre rigorosamente com os prazos e requisitos legais.

Segundo a presidente, um dos requisitos essenciais para prestar serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, é um hospital ofertar no mínimo 60% de sua estrutura, enquanto o restante pode ser disponibilizado para atendimentos particulares, auxiliando na compensação da defasagem dos valores pagos pela prestação de serviços SUS. Atualmente, a Santa Casa está realizando 90% de seus atendimentos ao SUS.

Acontece que, o Contrato SUS que traz as diretrizes gerais do trabalho da Santa Casa e é celebrado entre o gestor municipal do SUS e o hospital, venceu em julho de 2022 e ainda não foi renovado até a presente data, trazendo sérias consequências como, por exemplo, o não recebimento de parte importante dos faturamentos dos atendimentos realizados neste período.