O vereador Denilson Sodré, o Dico, vem cobrando mais atenção do Executivo municipal para a zona rural, principalmente para manutenção das estradas visando o atendimento do transporte escolar a estudantes que moram no campo.

“É um absurdo o que está acontecendo. Colocarmos uma frota nova (ônibus escolares) e não temos estradas”, lamentou Dico.

Em discurso na tribuna da Câmara, ele denunciou que a situação precária das estradas é resultado da falta de manutenção nos últimos anos por parte do Município. “O que estava ruim ficou pior com as chuvas”, observou.

O vereador disse que recebeu nos últimos dias muitas reclamações de motoristas do transporte escolar do Município sobre as más condições das estradas da zona rural.

“Fui procurado por vários motoristas do transporte escolar para reclamar das estradas. Estão com dificuldade de passar”, comentou Dico. “No período da seca, os motoristas ainda conseguem contornar os buracos. Com a chuva, a água encobre os buracos e eles acabam caindo”, completou.

Ele afirmou que as péssimas condições têm ocasionado problemas mecânicos nos veículos e vem causando dificuldades para o cumprimento de horários e rotas.

“Mais uma vez estou pedindo que o prefeito tome um posicionamento. A Secretaria de Agricultura tem feito muito pouco, tem deixado a desejar”, criticou Dico, citando que pontes também estão em condições precárias por falta de manutenção.

Ressaltou que não dá para entender o descaso e o abandono das estradas e pontes da zona rural. Pois, o Município vem recebendo do Estado os recursos do Fethab para fazer a manutenção.

“Onde está indo esse dinheiro?”, questionou o vereador, acrescentando que, ao contrário de Rondonópolis, municípios vizinhos, como Poxoréo e Juscimeira, por exemplo, vêm dando a manutenção em suas estradas e pontes da zona rural. “Não dá para entender. Infelizmente, as coisas não caminham”, lamentou Dico.