O número de feminicídios entre janeiro e novembro de 2022 é o dobro do registrado no mesmo período de 2021, quando três casos ocorreram, e de 2020, quando também foram registrados três casos.

Na ocasião, o judiciário mato-grossense apontou que as autoridades estavam apostando na mudança cultural, de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres, como uma das saídas para o problema. Por isso, as campanhas de conscientização pelo fim da violência doméstica são constantes.

MARIDOS E COMPANHEIROS FORAM ALGOZES

No ano passado, entre os seis feminicídios registrados na cidade, dois causaram bastante comoção na opinião pública. A morte da cabeleireira Rafaela Cristina de Jesus Souza, de 24 anos, que foi assassinada pelo ex-marido na porte de seu salão de beleza no bairro Conjunto São José foi um deles. Rafaela foi morta a tiros pelo ex nas primeiras horas da manhã do dia 7 de fevereiro de 2022.

O suspeito, ex-marido da vítima, fugiu depois do crime, porém foi encontrado morto dois dias depois no bairro Vila Verde em Rondonópolis. Hyago Junio de Jesus Souza foi morto com vários tiros.

Em agosto, a vítima de feminicídio foi Silvana dos Santos Silva, que foi assassinada pelo marido em sua casa no residencial Mathias Neves, com um tiro no rosto. O crime teria ocorrido em frente do filho do casal de apenas 8 anos. O suspeito foi preso em flagrante no local do crime pela polícia.