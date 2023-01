1 de 2

A Prefeitura de Rondonópolis oficializou via decretos a criação e nomeação de seis escolas que eram do Estado e passaram para a gestão municipal no processo de redimensionamento do Ensino Fundamental. Passaram a ser municipais as Escolas Professora Renilda Silva Moraes, Professora Sebastiana Rodrigues de Souza, Dom Wunibaldo Talleur, Antônio Guimarães Balbino, Odorico Leocádio da Rosa e Professor Carlos Pereira Barbosa.

O anúncio de que o Governo de Mato Grosso passaria escolas da rede estadual para a gestão municipal foi feito em novembro do ano passado.

Em um primeiro momento, quatro escolas seriam transferidas ao Município. Depois foi anunciado a inclusão de mais uma e por fim, seis escolas foram municipalizadas.

O processo de redimensionamento no qual o Estado fechou as turmas de 1º ao 5º anos nas escolas estaduais, transferindo os estudantes para escolas da rede municipal, e que incluiu a municipalização de seis escolas estaduais, gerou muita polêmica na cidade.

Pais se organizaram para evitar as mudanças, por estarem sendo realizadas de última hora. Contudo, apesar das manifestações contrárias, o Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis mantiveram as mudanças.