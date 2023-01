1 de 2

O que era para ser um belo cartão de visita de Rondonópolis, o trecho duplicado recentemente da travessia urbana da BR-364 entre o Trevão e a ponte do córrego Lourencinho, na saída para Goiás, sofre com abandono constante.

Como se não bastasse a iluminação pública instalada não funcionar, neste período de chuva o mato cresce e, sem a devida manutenção, toma conta das margens e do canteiro central da via, dificultando a visualização das placas de sinalização de trânsito, o que contribui para acidentes.

A manutenção do local é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O referido trecho da travessia urbana não faz parte do escopo de responsabilidade da concessionária Rota do Oeste, já que não integra a parte que a BR-364 se funde com a BR-163.

Presidente da Associação dos Moradores do bairro Verde Teto, Valdeir dos Santos Pinho procurou o Jornal A Tribuna para denunciar o descaso com que o local é tratado.