Foi publicado no último dia 29 de dezembro no Diário Oficial do Município o Termo de Ratificação do contrato emergencial já existente entre a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) e a empresa Cidade de Pedra, que fornece a mão de obra necessária para o funcionamento do transporte coletivo na cidade.

Esse contrato, que venceu no último dia 31 de dezembro, será prorrogado por mais 90 dias, durando até o final do mês de março, e terá um custo de R$ 4,1 milhões aos cofres municipais.

O primeiro contrato com a Cidade de Pedra foi assinado em julho de 2022 e previa, ao valor de R$ 8,2 milhões pelo período de seis meses, o fornecimento de profissionais como motoristas de ônibus, mecânicos, funileiros e outros, além do serviço de bilhetagem do sistema de transporte coletivo para a operacionalização dos ônibus da AMTC.

A AMTC chegou a anunciar a realização de uma licitação para a contratação de uma empresa para fornecer a mão de obra e também o software para o sistema de bilhetagem, que, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, não foi concluída dentro do prazo previsto e ainda estaria na fase recursal, período em que as empresas que participaram do certame licitatório podem recorrer ou questionar o resultado do mesmo.

Dessa forma, o contrato com a empresa vencedora ainda não teria sido assinado e a administração decidiu por prorrogar o contrato com a Cidade de Pedra para que não ocorra o comprometimento e a interrupção do transporte coletivo.