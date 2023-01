A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) está contratando duas empresas que irão fornecer mão de obra terceirizada para o funcionamento do sistema em Rondonópolis por aproximadamente R$ 21 milhões.

Atualmente, a AMTC mantém contrato emergencial com a empresa Cidade de Pedra, que é quem fornece os trabalhadores para o funcionamento do transporte coletivo. O contrato com a Cidade Pedra foi prorrogado pelo Município no final de dezembro e vale até 31 de março, com um valor de R$ 4,5 milhões.

Desde que começou a funcionar em julho do ano passado, a AMTC atua por meio de contratos com a Cidade de Pedra.

O primeiro contrato da AMTC com a Cidade de Pedra foi assinado em julho de 2022 e previa, ao valor de R$ 8,2 milhões pelo período de seis meses, o fornecimento de profissionais como motoristas de ônibus, mecânicos, funileiros e outros, além do serviço de bilhetagem do sistema de transporte coletivo para a operacionalização dos ônibus da AMTC.

A AMTC não conseguiu, contudo, concluir a licitação para contratação de mão de obra terceirizada dentro do prazo previsto e, com isso, decidiu por prorrogar o contrato com a Cidade de Pedra para que não ocorra o comprometimento e a interrupção do transporte coletivo.

Com a contratação das empresas que irão fornecer os trabalhadores, o esperado é que a AMTC assuma de fato e integralmente a responsabilidade pelo serviço de transporte coletivo na cidade.