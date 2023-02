O ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) pode voltar a concorrer ao cargo que ocupou de 2005 a 2008. Em conversa com o A TRIBUNA, ontem, Sachetti afirmou que quer participar ativamente da construção de um projeto desenvolvimentista para ser apresentado à sociedade rondonopolitana na eleição municipal de 2024.

“Vamos ver o andar da carruagem”, respondeu Sachetti sobre o questionamento a respeito dos rumores de que estaria se articulando para voltar a disputar no próximo ano o comando do Palácio da Cidadania.

“Estamos na vida pública há algum tempo, e eu quero participar do processo de discussão para a construção de uma chapa forte para disputar a Prefeitura e que tenha um projeto que priorize a retomada do desenvolvimento pleno para a nossa cidade, que priorize a geração de empregos, não apenas o assistencialismo”, frisou Sachetti.

Segundo ele, o nome que encabeçará este projeto desenvolvimentista na eleição do próximo ano resultará das discussões político-partidárias voltadas para a união de forças e pautadas, principalmente, na atração de novos investimentos e na geração de emprego e renda para a população. “O nome será consequências das discussões”, afirmou.

Sachetti lembrou do projeto de expansão dos trilhos da ferrovia em direção ao norte do Estado, que pode representar a queda de arrecadação e a saída de investimentos em torno do terminal local.

“Teremos uma perda grande com ida da ferrovia para o norte do Estado. Precisamos discutir alternativas com o setor empresarial para preparar a cidade para esse momento, para fortalecer a nossa economia”, disse o ex-prefeito.

Com críticas a forma com que a cidade é conduzida atualmente, Sachetti disse que, infelizmente, o prefeito José Carlos do Pátio, que tem priorizado mais as ações assistencialistas, não tem chamado a sociedade para discutir ações para Rondonópolis alavancar o seu desenvolvimento e receber novos investimentos.

Ao contrário, Pátio tem demonstrado que tem dificuldade em conversar com o setor empresarial da cidade. “Precisamos de um prefeito que ouça todos, que dialogue com o setor produtivo, com os empresários para que a cidade volte o seu caminho de desenvolvimento”, assinalou.