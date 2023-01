Com a justificativa de realizar um concurso público na educação, o prefeito Zé Carlos do Pátio obteve, ainda em novembro do ano passado, a aprovação da Lei Complementar 416, de 25 de novembro de 2022, que foi sancionada na mesma data da aprovação, e que vinha gerando polêmica desde o início daquele ano.

No entanto, apesar de conseguir aprovar a lei, a Prefeitura não anunciou ainda se realmente irá fazer o concurso e quando esse será realizado.

O Município tentava aprovar a lei complementar 416 desde o primeiro semestre do ano passado, mas vinha encontrando resistência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur), que tentou impedir a votação via Justiça e com manifestações.

A alegação era de que a lei que aumentava vagas na educação, com a justificativa da realização de concurso, na verdade, pretendia excluir outros cargos da administração pública que deveriam ser providos por concurso, ampliando a terceirização da mão de obra no Município.

A lei complementar realmente ampliou a quantidade de cargos na educação, aumentando o número de vagas para pedagogos da educação infantil de 417 para 745, e pedagogos da educação fundamental de 279 para 539.