“O que vemos hoje na UTI Municipal é que praticamente 100% dos pacientes que apresentam agravamento da doença e necessitam de tratamento intensivo possui comorbidades. São pacientes, por exemplo, com pressão alta e diabetes de difícil controle e pacientes cardíacos, dentre outros. A maioria, contudo, cerca de 90% é vacinada, geralmente, com doses de reforço”, explica.

Na prática, a médica Juliane Borchart, diretora técnica da Unidade de Pronto Atendimento (UTI) do Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), avalia que o perfil dos pacientes com Covid-19 que apresentam agravamento da doença em Rondonópolis mudou bastante após a vacinação contra a doença.

Em Rondonópolis, segundo boletim epidemiológico divulgado no último dia 5, contava com 179 pessoas com casos confirmados da doença com o vírus ativo e, destas, 5 estavam hospitalizadas. Ou seja, aproximadamente 2% do total de infectados estava internado.

Além disso, mesmo com o aumento no número de casos da doença nas duas últimas semanas de dezembro, uma única morte havia sido confirmada em 26 de dezembro, sendo uma pessoa de 76 anos e com comorbidades.

Para a médica, é fundamental que as pessoas compreendam a importância da vacinação contra a doença. “A vacinação salva vidas. Apesar de a vacina não impedir que a pessoa se infecte, ela reduz muito a possibilidade de agravamento da doença. Além disso, é fundamental o que chamamos de imunização passiva. Ou seja, que a maior parte da população esteja imunizada”, finaliza.