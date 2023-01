1 de 2

O prefeito José Carlos do Pátio deve se reunir hoje (19) com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Brasília (DF), com quem deve tratar de investimentos nas áreas de saneamento e, principalmente, na habitação.

A informação foi confirmada por Pátio ontem (18), durante a entrega do projeto de lei que estabelece a Revisão Geral Anual (RGA) de 2023 para os servidores municipais.

Segundo o prefeito, uma das principais demandas a serem tratadas na reunião é a retomada da obra de construção da primeira etapa do Residencial Celina Bezerra, que conta com 1.152 apartamentos e está atualmente parada. Esta será a primeira agenda oficial da gestão municipal com o governo do presidente Lula.

O prefeito destacou que considera a área habitacional uma das que mais necessita de investimentos em Rondonópolis e afirmou que o déficit habitacional atual na cidade é de cerca de 11 mil famílias.

Pátio ressaltou que pretende destravar a construção do Residencial Celina Bezerra, bem como apresentar novos projetos na área para o ministro, o que inclui a construção de casas populares nos residenciais Maria Amélia de Araújo, Alfredo de Castro II e Padre Miguel, e de um projeto novo de construção de apartamentos no setor rodoviário.

Pátio deve ir ao encontro, que está marcado para ocorrer às 18h, acompanhado do diretor do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia e do diretor-técnico do Sanear, engenheiro Hermes de Ávila. A pauta da reunião, conforme confirmou a assessoria de imprensa do Sanear, inclui ainda a conclusão de obras de saneamento em Rondonópolis.

OBRAS DO RESIDENCIAL CELINA BEZERRA

As obras do Residencial Celina Bezerra começaram ainda em 2013. O residencial tem duas etapas. A primeira etapa conta com 1.152 apartamentos, que atualmente se encontra com as obras paradas. Na segunda etapa foram construídos 1.440 apartamentos e são esses que devem ser entregues aos beneficiários, após a conclusão das assinaturas dos contratos.

Já as obras dos 1.152 apartamentos restantes, que compreendem a primeira etapa do empreendimento, não tiveram mais avanços. Nessa parte do residencial, a maioria dos prédios foi erguida, mas ainda restam alguns para serem levantados. São esses apartamentos que o prefeito busca a conclusão das obras.

As obras do Celina Bezerra são uma das últimas voltadas para pessoas de baixa renda e iniciadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em Rondonópolis.