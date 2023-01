1 de 4

A posse dos deputados estaduais acontece na próxima quarta-feira (1º/2). O evento será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) a partir das 9h, em Cuiabá.

Após a posse, os deputados seguem para o Plenário das Deliberações onde ocorre a eleição da Mesa Diretora. Entre os 24 deputados, quatro são de Rondonópolis.

Experientes na ALMT, Sebastião Rezende (União) dará início ao sexto mandato; Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), começará o quarto mandato; e, Thiago Silva (MDB), estará em seu segundo mandato. Já Cláudio Ferreira (PTB) fará sua estreia para o primeiro mandato no legislativo estadual.

Além de tomar posse para seu sexto mandato, o deputado Sebastião Rezende é quem irá presidir a Comissão que dará posse aos deputados na ALMT e também a eleição da Mesa Diretora. Rezende irá presidir as sessões junto aos deputados Max Russi (PSB) e Janaina Riva (MDB).

A escolha de Rezende cumpre com o regimento interno, que determina que o deputado com maior número de mandatos é quem preside a comissão para a posse. Max e Janaina foram os escolhidos por Rezende entre os de maior bancada para comporem com ele a comissão.

Com experiência de cinco mandatos, o deputado diz que busca continuar fazendo o trabalho que sempre fez, focado na saúde, na educação, na área social, especialmente, com ações para aqueles que mais precisam do poder público, fazendo com que o Governo do Estado atenda justamente aqueles que mais necessitam dos serviços públicos.

“Trabalhar também exigindo que o Governo do Estado faça investimentos na estrutura do nosso município, como no anel viário, na W-11, na construção da ponte sobre o Rio Vermelho. São investimentos que ajudam a valorizar nossa cidade”, disse.

Rezende ainda avaliou que pretende continuar atuando para melhorias na educação, no fortalecimento da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso).

“Queremos que a Unemat realmente tenha um campus em Rondonópolis, e não apenas turmas especiais. Vou continuar trabalhando para isso”, externou e complementou que Rondonópolis precisa de investimentos em novas escolas e reformas de outras.

Nininho, que tomará posse para seu quarto mandato, assume depois de ser o terceiro mais votado entre os candidatos ao Parlamento do Estado nas últimas eleições em Mato Grosso. O deputado que começou sua trajetória política em Itiquira, onde foi prefeito por duas vezes, fixou sua base eleitoral em Rondonópolis.

Também entre os experientes, Thiago Silva assume seu segundo mandato. Ao A TRIBUNA, ele destacou que a experiência traz mais conhecimento, especialmente na gestão pública e, para este segundo mandato na Assembleia Legislativa, diz que pretende manter a sua atuação junto às comunidades, como tem feito ao longo de sua trajetória política.

“Sempre tive uma atuação presente nas comunidades, próximo das pessoas, e é assim que pretendo continuar trabalhando”, disse.

Thiago Silva ressaltou que sua prioridade será trabalhar junto ao Governo do Estado com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais existentes em Mato Grosso. Entre os setores que sempre tiveram o foco do deputado, a educação e a saúde seguem como prioridades.

“É preciso cobrar melhorias na educação para que possamos tornar Mato Grosso uma referência nessa área. Na saúde, ainda precisamos de melhorias. É necessário atender melhor a população, com mais humanização e quero lutar para a construção de um novo Hospital Regional para Rondonópolis, pois o atual não consegue mais atender a demanda”, elencou.

O deputado reforçou ainda que o Governo do Estado precisa trabalhar mais na área social. “Há uma preocupação, principalmente, com o grande déficit habitacional e, por isso, pretendo trabalhar para que o governo passe a investir mais na habitação”, afirmou ele, acrescentando que não se pode deixar de lado o trabalho em busca de melhorias para a infraestrutura de Rondonópolis, como a construção de um novo anel viário.