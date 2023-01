Um grupo de pais está contrariado com a negativa da Prefeitura em relação a proposta de gestão compartilhada com o Governo do Estado para que a transição dos alunos das escolas religiosas seja realizada de forma gradativa. Agora a última tentativa será a derrubada do veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei do deputado estadual Thiago Silva.

A possibilidade de uma gestão compartilhada em que na mesma estrutura escolar fossem repartidas as competências, sendo que, do 1o ao 5o ano, o Município ficaria responsável e, do 6o ao 9o ano, seria o Governo do Estado, não foi aceita pela gestão municipal.

A tratativa entre uma comissão de sete pessoas representando os pais, o secretário de Educação do Estado (Seduc), Alan Porto, mais a secretária de Educação de Rondonópolis (Semed), Mara Gleibe da Fonseca, ocorreu há uma semana em Cuiabá, mais uma vez sem êxito.

Paula Fernanda Batista Oliveira, mãe de um aluno da Escola Sagrado Coração de Jesus, contou que a Seduc fez a proposta, mas o Município não aceitou. “Alan Porto disse com todas as letras que Jaciara trabalha assim e que foi possível por causa do prefeito porque a decisão é do prefeito”.

A reclamação é que, pelo Plano Educacional do Estado, as séries inicias precisam ir sendo passadas para a Rede Municipal e as finais para a Rede Estadual. A princípio isso ocorreria de forma gradativa, depois um novo decreto estadual estipulou que seriam todos os alunos de uma só vez.

O problema aqui vai além do prédio em que as crianças irão estudar, envolve dinheiro que é repassado via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é uma quantia determinada por aluno, tal qual merenda escolar. Além da parte pedagógica, de recursos humanos e administrativa de ambas redes.