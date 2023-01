O ano letivo nas escolas e creches municipais começa nesta segunda-feira (23/1). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), mais de 26,5 mil alunos voltam às aulas. São 90 unidades que irão receber os alunos.

Destas, 44 são creches e recebem crianças até 3 anos, e 46 são escolas do Ensino Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Para o ano letivo de 2023, o Município conta com sete novas escolas, seis que foram municipalizadas no processo de redimensionamento da educação e mais uma recentemente inaugurada na região do bairro Celina Bezerra.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Mara Gleibe da Fonseca, a equipe da Semed vem trabalhando junto a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas para preparar o início do ano letivo desde o final do ano passado.

Ela explica que os professores efetivos já foram todos lotados e o processo de lotação dos professores contratados via seletivo está em andamento desde o início de janeiro. O processo seletivo simplificado da educação foi realizado no final do ano passado e o chamamento dos aprovados começou a ser feito na sequência.

A secretária destaca ainda que foi garantida a distribuição de profissionais de limpeza e merenda nas escolas de forma a garantir o atendimento adequado aos alunos nesse início de ano letivo. O número de trabalhadores nas escolas e creches municipais ainda deve aumentar nas próximas semanas.