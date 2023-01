Em nota, a Petrobras informou que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Segundo a Petrobras, a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos faz com que a parcela que fica com a empresa seja de, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

A Petrobras havia anunciado que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passaria de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por litro. Valor 7,47% maior do que o atual. A última vez que o preço da gasolina tinha sido reajustado foi em 6 de dezembro, quando sofreu uma redução de 6,1%.

O consumidor que estava pagando um valor médio de R$ 5,09 pelo litro do combustível, passa agora a pagar em média R$ 5,29. Já o valor do etanol não teve reajuste e custa em média R$ 3,79 o litro.

PARA RONDONOPOLITANO, A GASOLINA COMPENSA

Mesmo com o reajuste do preço, ainda compensa abastecer com gasolina em Rondonópolis. Isso porque, para saber qual combustível compensa mais, o consumidor precisa dividir o valor do litro da gasolina por 0,7, caso o valor final seja menor que o valor do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Ou seja, o preço do etanol precisa ser 70% menor que o preço da gasolina para que compense abastecer com ele.

No caso de Rondonópolis, o litro da gasolina está custando em média R$ 5,29, enquanto o litro do etanol sai por R$ 3,79 em média. Deste modo, o preço do etanol não é 70% menor que o da gasolina, e por isso, não compensa.