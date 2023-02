A Prefeitura de Rondonópolis informou que não havia sido, até ontem, notificada sobre a decisão liminar do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins, que determinou a suspensão da licitação para contratação de empresa para implantação da fiscalização eletrônica no trânsito. O juiz atendeu o pedido de uma ação popular proposta pelo advogado de Cuiabá, Rafael Costa.

O certame questionado é orçado em R$ 33,9 milhões e foi vencido pelo consórcio formado pelas empresas Data Traffic S/A, Shempo Indústria e Comércio Ltda e Innovation Tecnologia e Soluções Ltda.

A ação popular apresentada pelo advogado pede a suspensão da licitação por questionar a participação de uma empresa no consórcio vencedor que já tenha sido condenada por danos ao erário em outro Estado, sendo declarada inidônea.

Para o juiz, ficou demonstrado na ação popular perigo de dano, já que a empresa pode não ser capaz de apresentar a melhor proposta aos intentos da administração pública.

A licitação foi realizada em 16 de agosto do ano passado e, na última semana de novembro, o promotor de Justiça, promotor Wagner Antonio Camilo, da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Rondonópolis, emitiu uma recomendação pela suspensão ou revogação da licitação ao Município, com o objetivo de resguardar o erário de eventuais danos, já que uma das empresas que compõem o consórcio, a Data Traffic S/A, foi declarada inidônea e condenada à penalidade administrativa de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goiás pelo prazo de três anos.

A empresa teria descumprido os termos de contratação com o Estado de Goiás e causado prejuízo concreto e econômico de mais de R$ 20 milhões aos cofres daquela unidade federativa.