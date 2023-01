A empresa que mais teve reclamações dos consumidores do Procon durante o ano passado foi a Enegisa. Em segundo lugar vem o Sanear, seguido das operadoras de telefonia e internet Oi e Vivo. As quatro empresas são justamente as responsáveis pelos serviços de energia, de água e de telefonia.

As reclamações, segundo o órgão de defesa do consumidor, são principalmente referentes aos valores cobrados nas faturas, falhas na prestação de serviços e produtos com defeito.