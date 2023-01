1 de 2

A Prefeitura de Rondonópolis publicou em seu Diário Oficial uma notificação para a empresa Filgueira Prestação de Serviços Ltda de atraso na obra de instalação de 65 abrigos de ônibus na cidade.

Segundo o Município, 21 abrigos deveriam estar prontos até o final do ano, porém a fiscalização verificou que nenhum deles foi finalizado até o momento. A construção de 65 abrigos terá um custo total R$ 2.126.509,5.

Conforme a notificação, todos os 65 abrigos devem ser concluídos até julho deste ano. O contrato prevê 10 meses de obra. A empresa foi então notificada para que cumpra o cronograma definido em contrato sob pena de penalização.

Ainda, de acordo com a notificação, nenhum abrigo havia sido concluído até o final do ano. “Nos locais onde as instalações estão mais avançadas, ainda não existem fechamentos laterais, instalações elétricas e cobertura. Fator este que mostra um descaso com a população que tanto necessita destes espaços que torna-se ainda mais evidente pelo período chuvoso”, afirma a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito na notificação.