A Câmara Municipal realizou ontem (11) a primeira sessão ordinária do ano, que foi comandada pelo novo presidente, vereador Júnior Mendonça (PT), que vai gerir o Legislativo até o final de 2024.

A sessão contou com a presença do prefeito José Carlos do Pátio, que fez uma visita de cortesia na abertura da nova legislatura.

Entre elogios às gestões anteriores dos vereadores Cláudio da Farmácia (MDB) e Roni Magnani (PSB), Pátio destacou que tem afinidade política com o novo presidente e crê, com isso, que haverá harmonia entre o Executivo e o Legislativo nos próximos dois anos.

Na Câmara, Pátio reforçou a importância da autonomia entre os poderes Executivo e Legislativo e o trabalho harmônico entre ambos. “É uma nova mesa que está assumindo a Câmara Municipal e é muito importante que todos entendam que são poderes constituídos e autônomos. Quero ressaltar aqui a importância da harmonia que temos entre os poderes, porque quando isso acontece a população é quem ganha”, disse.