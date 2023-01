A prévia do Censo 2022, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e aponta Rondonópolis com 253.388 habitantes, indica que a cidade não terá aumento no número de vereadores na Câmara Municipal. Para ampliar dos 21 vereadores atuais para 23, a cidade precisa alcançar 300 mil habitantes.

Rondonópolis conta com 21 vereadores desde 2011, quando a Câmara Municipal aprovou um aumento de 75% na quantidade de parlamentares, passando de 12 para 21.

A mudança seguiu a legislação federal que estabelece a quantidade de vereadores conforme o número de habitantes.

Municípios com população entre 160 e 300 mil podem ter até 21 vereadores. Em 2011, Rondonópolis contava na época, segundo o Censo de 2010 do IBGE, com 195.550 habitantes, o que possibilitou o aumento no número de vereadores para 21.

A prévia do IBGE que aponta que Rondonópolis tem 253.388 habitantes foi divulgada pelo instituto no final de dezembro. O número foi definido, conforme o IBGE, em dados coletados até o dia 25 de dezembro. Em Rondonópolis, o recenseamento da população deve seguir ainda até fevereiro.

O coordenador do IBGE em Rondonópolis, Marcelo Marques, destacou ao A TRIBUNA na ocasião que os trabalhos do Censo 2022 devem se estender na cidade até fevereiro. Ele explicou que o levantamento, até então, contempla casas com moradores localizados e uma média daquelas onde se tem certeza de pessoas residentes.