Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que nos 10 primeiros dias de 2023, 32 casos de dengue já foram notificados em Rondonópolis.

O elevado número de casos acendeu um alerta no Município que dará início a uma força-tarefa para notificar proprietários de terrenos baldios sujos na cidade com objetivo também de conter a proliferação dos focos do Aedes Aegypti.

“Estamos preocupados com o aumento de casos de dengue e, infelizmente, identificamos que nas residências dos moradores que tiveram dengue não foram detectados focos do Aedes Aegypti. Os focos estavam em terrenos sujos com lixo nas vizinhanças dessas pessoas”, aponta o chefe da Vigilância Ambiental do Município, Wagner Santos, que reforça a necessidade de as pessoas manterem os terrenos baldios limpos, já que estes locais, além do mato alto, acabam virando depósito irregular de lixo, onde se proliferam os focos do mosquito.