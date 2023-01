A prévia do Censo 2022, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta Rondonópolis com 253.388 habitantes. Segundo o IBGE, como o recenseamento segue sendo realizado na cidade e somente deve ser concluído em fevereiro, o número de habitantes divulgado de Rondonópolis ainda deve aumentar, porém não é possível estimar quanto.

“Na região do Vila Rica, Padre Lothar em 2010 não tínhamos o Residencial Dom Osório, a própria Vila Rica era bastante desabitada, não tínhamos o Mathias Neves I e II, o Paiaguás, o Melchiades Figueiredo I, II e III, e outros. A região do antigo aeroporto era praticamente sem habitações e hoje é altamente habitada. Não tínhamos os residenciais Dona Neuma, Dona Fiúca e Magnólia. O Alfredo de Castro não existia. Esses são só alguns, mas é visível o quanto a cidade cresceu desde o último Censo”.

No retorno das sessões ordinárias da Câmara Municipal que acontece hoje (11), o vereador Adonias Fernandes (MDB) vai levantar um questionamento quanto a população divulgada na prévia do Censo 2022 para Rondonópolis. O vereador questiona os números com base no crescimento da cidade entre 2010, quando foi realizado o último levantamento do Censo, e 2022.

A contestação de números da prévia do Censo 2022 vem sendo feita por vários municípios do Brasil. Muitas cidades podem ser afetadas com perda de recursos em função da população estar subestimada.

O problema é que, se o número de habitantes de uma cidade estiver subestimado, os impactos virão na quantidade de recursos para atender a população, considerando que o IBGE encaminha ao Tribunal de Contas da União (TCU) a relação da população de cada um dos municípios brasileiros e esses dados são usados para calcular as quotas do FPM. Menor número de habitantes, menos dinheiro para investir em áreas essenciais.

Pelas regras do fundo, os Estados e o Distrito Federal recebem 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Esse valor então é distribuído aos municípios, de acordo com o número de habitantes. O repasse é estabelecido com base em faixas populacionais e as diferentes faixas têm direito a valores maiores quanto maior a população.