Ele destacou que o objetivo deste trabalho de renovação das diretorias é reoxigenar o movimento comunitário e fortalecer as associações, que são fundamentais para que as comunidades busquem melhorias e soluções para os seus problemas.

Ele destacou que o objetivo deste trabalho de renovação das diretorias é reoxigenar o movimento comunitário e fortalecer as associações, que são fundamentais para que as comunidades busquem melhorias e soluções para os seus problemas.

“Iniciamos no ano passado o processo de renovação das diretorias das associações que estavam há vários sem eleição ou desativadas. Agora, em fevereiro, daremos continuidade nesta campanha para a renovação das diretorias”, disse, ontem, o presidente da Unisal, Jovem Carlos Silva, o Itiquira, que visitou a redação do Jornal A Tribuna na companhia do seu vice-presidente, Sebastião Surubi, e do presidente da Comissão Eleitoral montada, Jaime Gonçalves Araújo.

O calendário eleitoral elaborado pela Unisal prevê eleição para renovação da diretoria da Associação dos Moradores do Bairro Pedra 90 no dia 5 de fevereiro e para as associações da Vila Olinda e Jardim Ana Carla no dia 26 do mesmo mês.

Em março, a entidade ainda não definiu a data das eleições. Porém, devem passar pela renovação das diretorias as associações do Jardim Alvorada, Vila Roseli/ Jardim Morumbi, Jardim Maracanã, Maria Tereza/Vila Romana, Residenciais Magnólia/Fiúca e da Vila Mamed.

As inscrições das chapas serão feitas durante horário comercial na sede da Unisal e na Base da Polícia Comunitária. Para participar da chapa, o integrante deve ter mais de um ano morando no bairro e ter moradia própria. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 66-99915-0735 e 99967-0533.