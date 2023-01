Para que as nascentes continuem vivas, é necessário cuidar de seu entorno. A vegetação do entorno das nascentes tem a capacidade de minimizar os efeitos devastadores das enxurradas e os processos erosivos, purificar o ar, filtrar os poluentes e auxiliar na regulação do ciclo da água.

A cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará também fica responsável pela realização do evento de plantio com associados, colaboradores e voluntários. As nascentes têm importante papel ambiental: além de fornecerem água para os córregos e rios que abastecem toda a cidade, elas também são fonte de vida para outros organismos.

A cooperativa oferece o diagnóstico técnico da área identificando tipo de flora, solo e relevo e faz a proposição do projeto de reflorestamento de acordo com as necessidades da propriedade, além da elaboração de relatório de acompanhamento pós-implantação.

Ao longo desses 10 anos, já foram plantadas mais de 130 mil mudas e cerca de 7 mil pessoas, entre colaboradores da cooperativa e associados já participaram do projeto. Todos atuam como voluntários por acreditarem que podem gerar impacto positivo no meio ambiente.

As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade já são uma realidade que afeta pessoas e paisagens no Brasil e no mundo. Para combater desafios tão complexos é preciso ser criativo, buscar soluções inovadoras, e criar redes de colaboração abrangentes.

O ambiente das nascentes, quando protegido, mantém uma temperatura mais amena, além de servir de abrigo e fornecer alimento para a fauna silvestre, e também permitir uma melhor qualidade da água, o que pode ajudar também a evitar doenças.

O presidente do Conselho da Administração da cooperativa, Marco Túlio Duarte, destaca que esta ação representa um compromisso assumido com o futuro do planeta e faz parte da natureza do Sicredi olhar para o meio ambiente, cuidar e preservar por meio de atitudes que vão além do discurso, e que também são colocadas em prática até mesmo no dia a dia.

“Acreditamos que as nossas ações impactam o mundo à nossa volta e queremos que esse impacto seja sempre positivo. O Programa Recuperando Nascentes une colaboradores e voluntários para cooperarem juntos pela renovação, recuperação e preservação das nascentes da nossa região. Desde 2012, a nossa parceria vem transformando o amanhã. E assim seguimos lado a lado, cooperando juntos por um futuro mais verde e sustentável”, comemora Marco Túlio.

O modelo coopera com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2015, o órgão propôs aos seus membros uma agenda sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, que é composta por 17 itens. Dentre eles, o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, ações contra a mudança global do clima e vida na água, todos englobados dentro do programa Recuperando Nascentes.