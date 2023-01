O que se já se comentava nos bastidores tornou-se público: o distanciamento político cada vez mais evidente entre o prefeito José Carlos do Pátio e o seu vice, Aylon Arruda (PSD).

Com intuito de fortalecer o nome de um dos seus mais antigos aliados para a disputa da sua sucessão em 2024, o prefeito realizou na noite desta segunda-feira (16) uma “reunião pluripartidária”, no Clube dos Bancários.

O encontro, conforme noticiou o A Tribuna, contou com lideranças de diversos partidos que o apoiaram em 2020 e fazem parte da sua atual gestão, a exceção do grupo do vice-prefeito Aylon Arruda.

Preterido pelo prefeito, Aylon, que disse ter sido muito cobrado por aliados sobre as movimentações do chefe do executivo em favor de Paulo José, fez questão de vir a público, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, para dizer que não foi comunicado da reunião e que está fora deste novo projeto que o prefeito vem alavancando.

Em conversa com A Tribuna, ontem, Aylon, sem esconder a sua insatisfação com os movimentos do prefeito para fortalecer o nome de Paulo José para lançá-lo a sua sucessão em 24, disse que considerou, no mínimo, uma falta de consideração de Pátio realizar a reunião política com aliados e não chamar o PSD, que faz parte da gestão.